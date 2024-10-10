Сидельников: если Бетербиев победит, хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру

Бывший боец Bellator, российский тяжеловес Кирилл Сидельников желает чемпиону мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуру Бетербиеву в случае победы над обладателем титулов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом продолжить боксёрскую карьеру.

«Стоит ли Бетербиеву уйти на пике в случае победы? Сложно сказать. Будущее не знает никто. Сейчас есть бой, и мы не можем ничего предугадать. Понятно, что если он выиграет и останется чемпионом, то хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру. Но всё зависит от него, от его эмоционального и физического состояния», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев возглавит боксёрский вечер 12 октября в Саудовской Аравии.