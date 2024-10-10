18 октября в Екатеринбурге состоится 20-й номерной турнир RCC. В главном бою российский тяжеловес Иван Штырков сразится с соотечественником Хадисом Ибрагимовым.
В карде заявлено 14 боёв, прямая трансляция будет доступна эксклюзивно на телеканале UDAR. Начало — в 15:00 мск.
Полный кард турнира RCC 20: Хадис — Штырков:
1-я пара, 3х5, до 57 кг | ММА
Астапенко Артём — Костицын Виталий
2-я пара, 3х5, 66 кг | ММА
Шардаков Игорь — Мальков Павел
3-я пара, 3х5, до 61,2 кг | ММА
Паршиков Иван — Бурмистров Павел
4-я пара, 3х5, 83,9 кг | ММА
Шелест Самуил — Додонов Олег
5-я пара, 3х5, 86 кг | Кикбоксинг в ММА перчатках
Мамедов Ахлиман — Пятница Роман
6-я пара, 3х5, 93 кг | ММА
Глазков Игорь — Царёв Олег
7-я пара, 3х5, до 70,5 кг | Кикбоксингу в ММА перчатках
Тулаев Владимир — Тейшейра Виктор
8-я пара, 3х5, до 78 кг | ММА
Васильев Александр — Гребнев Александр
9-я пара, 3х5, 61,2 кг | ММА
Михайлов Никита — Асаф Чопуров
10-я пара, 3х5, до 83,9 кг | ММА
Рагозин Михаил — Жоао Зеферин
11-я пара, 3х5, до 93+ кг | Отборочный бой RCC Fair Fight
Весёлкин Сергей — Романкевич Пётр
12-я пара, 3х5, 70,3 кг | ММА
Нагибин Тимур — Токов Владимир
13-я пара, 3х5, до 101,2 кг | Бой за титул чемпиона RCC Fair Fight
Весенев Дмитрий — Басыр Абакаров
14-я пара, 3х5, 100 кг | ММА
Штырков Иван — Хадис Ибрагимов