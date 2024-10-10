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18 октября в Екатеринбурге состоится 20-й номерной турнир RCC. В главном бою российский тяжеловес Иван Штырков сразится с соотечественником Хадисом Ибрагимовым.

В карде заявлено 14 боёв, прямая трансляция будет доступна эксклюзивно на телеканале UDAR. Начало — в 15:00 мск.

Полный кард турнира RCC 20: Хадис — Штырков:

1-я пара, 3х5, до 57 кг | ММА

Астапенко Артём — Костицын Виталий

2-я пара, 3х5, 66 кг | ММА

Шардаков Игорь — Мальков Павел

3-я пара, 3х5, до 61,2 кг | ММА

Паршиков Иван — Бурмистров Павел

4-я пара, 3х5, 83,9 кг | ММА

Шелест Самуил — Додонов Олег

5-я пара, 3х5, 86 кг | Кикбоксинг в ММА перчатках

Мамедов Ахлиман — Пятница Роман

6-я пара, 3х5, 93 кг | ММА

Глазков Игорь — Царёв Олег

7-я пара, 3х5, до 70,5 кг | Кикбоксингу в ММА перчатках

Тулаев Владимир — Тейшейра Виктор

8-я пара, 3х5, до 78 кг | ММА

Васильев Александр — Гребнев Александр

9-я пара, 3х5, 61,2 кг | ММА

Михайлов Никита — Асаф Чопуров

10-я пара, 3х5, до 83,9 кг | ММА

Рагозин Михаил — Жоао Зеферин

11-я пара, 3х5, до 93+ кг | Отборочный бой RCC Fair Fight

Весёлкин Сергей — Романкевич Пётр

12-я пара, 3х5, 70,3 кг | ММА

Нагибин Тимур — Токов Владимир

13-я пара, 3х5, до 101,2 кг | Бой за титул чемпиона RCC Fair Fight

Весенев Дмитрий — Басыр Абакаров

14-я пара, 3х5, 100 кг | ММА

Штырков Иван — Хадис Ибрагимов