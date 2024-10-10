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Пресс-конференция Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола стартует в 20:30

Сегодня, 10 октября, состоится финальная пресс-конференция, посвящённая боксёрскому вечеру в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который пройдёт в ночь с 12 на 13 октября.

Напомним, в главном событии россиянин Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) сразится за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) с соотечественником Дмитрием Биволом (23-0, 12 KO).

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, россиянин досрочно остановил ливийского проспекта Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

Начало пресс-конференции – в 20:30 мск. «Чемпионат» освещает боксёрский уикенд в Эр-Рияде.