Бивол: без Роя Джонса меня могло здесь и не быть

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о влиянии члена Зала славы американца Роя Джонса-младшего на своё боксёрское становление.

«Без Роя Джонса меня могло здесь и не быть. Я учился на его боях и наслаждался ими. Я смотрел и наслаждался тем, как легко он двигается по рингу, как ему это нравится. Ему нравилось находиться там. Он не выходил в ринг выживать, не старался и не устраивал драму. Он наслаждался боем. И мне нравилось на это смотреть», — приводит слова Бивола ProBox TV.

Ранее Рой Джонс ответил, побил ли бы он Бивола и Бетербиева.

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Бивол показал тренировку в ринге перед боем с Бетербиевым: