Действующий обладатель чемпионского титула UFC россиянин Ислам Махачев рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Думаю, в январе — в самый раз [провести следующий бой]. Рука практически меня не беспокоит, уже могу приступить к тренировкам», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

Махачев получил частичный разрыв связок руки после боя с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. Их бой стал главным событием турнира UFC 302, который проходил в ночь с 1 на 2 июня по мск в Ньюарке (США). Противостояние продлилось до пятого раунда, в котором россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).