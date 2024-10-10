Ислам Махачев объяснил, почему не пытался убедить Хабиба возобновить карьеру в ММА

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев ответил, пытался ли он убедить члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру в смешанных единоборствах.

«Нет! Зачем мне это? Не нужна лишняя конкуренция», — приводит слова Ислама портал «Матч ТВ».

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби (ОАЭ).

В последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня мск, Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье. Их бой состоялся в рамках турнира UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).