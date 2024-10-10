Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье рассказал, где хотел бы провести прощальный бой.

«На самом деле, у меня осталось пять или шесть боёв [по контракту с UFC]. Однако я не собираюсь проводить их все. Мне предстоит в скором времени лечь на операцию на нос. Вдруг если я вернусь, то снова травмируюсь? Посмотрим. Но я определённо хочу провести один бой. Особенно хочу, чтобы он состоялся в Луизиане (родной штат Порье. — Прим. «Чемпионата»). Там я с удовольствием положил бы перчатки [в центре октагона]», — приводит слова Дастина Порье портал BJ Penn.