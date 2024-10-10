Дюбуа: у меня с Усиком есть незаконченное дело. В реванше результат будет совершенно иным

Чемпион мира по боксу по версии IBF в тяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа считает, что сможет победить бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика в реванше.

«Определённо, у меня есть незаконченное дело с Усиком. В следующий раз, когда я буду драться с ним, результат будет совершенно иным. Я значительно улучшился с тех пор», — приводит слова Дюбуа журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли» Даниэль Дюбуа разделил ринг с соотечественником Энтони Джошуа. Бой завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.