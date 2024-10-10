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Стрикленд: вы видели соцсети Мераба? Он может превзойти Сехудо и стать королём кринжа

Стрикленд: вы видели соцсети Мераба? Он может превзойти Сехудо и стать королём кринжа
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд выразил недовольство тем, какие посты публикует действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили на своей странице в социальных сетях.

«Вы когда-нибудь видели социальные сети Двалишвили? Этот человек может превзойти Генри [Сехудо] и стать королём кринжа. Каждый раз, когда я смотрю видео Мераба, то его сопровождает проститутка с камерой в руках. Просто зачем?! Это не способ прославиться, чувак», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Ранее О’Мэлли заявил, что может стать следующим соперником Двалишвили.

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