Стрикленд: вы видели соцсети Мераба? Он может превзойти Сехудо и стать королём кринжа

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд выразил недовольство тем, какие посты публикует действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили на своей странице в социальных сетях.

«Вы когда-нибудь видели социальные сети Двалишвили? Этот человек может превзойти Генри [Сехудо] и стать королём кринжа. Каждый раз, когда я смотрю видео Мераба, то его сопровождает проститутка с камерой в руках. Просто зачем?! Это не способ прославиться, чувак», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Ранее О’Мэлли заявил, что может стать следующим соперником Двалишвили.