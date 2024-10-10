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Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс показал актуальную физическую форму

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс показал актуальную физическую форму
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джон Джонс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Американский боец показал, как проходит его тренировочный процесс. Джонс провёл занятие вместе с победителем Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе Гейблом Стивенсоном.

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Напомним, Джон продолжает подготовку к поединку с соотечественником Стипе Миочичем. Противостояние состоится на турнире UFC 309 в ноябре. Джонс не выходил в октагон с марта прошлого года, когда на турнире UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде представителя Франции Сириля Гана.

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