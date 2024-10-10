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Чемпион IBF Опетайя объяснил, как Биволу победить Бетербиева, а Бетербиеву — Бивола

Чемпион IBF Опетайя объяснил, как Биволу победить Бетербиева, а Бетербиеву — Бивола
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Чемпион мира по боксу по версии IBF в тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя объяснил, как Дмитрий Бивол может победить Артура Бетербиева. А также – как Бетербиев может побить Бивола.

«Биволу нужно двигаться, резать углы и держать Артура на дистанции. Бетербиев же должен действовать зеркально — замедлить его и попытаться донести мощный удар. Артуру необходимо оказывать умное давление и найти нужный удар. Он всегда так делает. об этом говорит его 100-процентная статистика по показателю побед нокаутом.

Если дело дойдёт до судейских карточек, то победа останется за Биволом. Но Бетербиев очень опасный боец. Если Дмитрию удастся избежать проблем, то, как мне кажется, он выиграет по очкам», — приводит слова Опетайи портал DAZN.

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