Конор Макгрегор назвал бой с участием Алекса Перейры, который хотел бы видеть

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор назвал поединок с участием действующего обладателя титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры, который хотел бы увидеть.

«Есть только один бой для Алекса Перейры в полутяжёлом весе, который мне интересен. Это поединок против дагестанца [Магомеда Анкалаева]», — приводит слова Конора портал The Independent.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 7 октября в Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307, Алекс Перейра разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильца нокаутом в четвёртом раунде.