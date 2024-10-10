Макгрегор: Перейра создаст много проблем для Джонса. Его стиль для Джона опасен

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что стиль действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры представляет опасность для чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса.

«Алекс способен создать много проблем для Джонса. Его стиль представляет опасность для Джона, однако он ему подходит, поскольку Алекс не такой крупный», — приводит слова Конора портал The Independent.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 7 октября в Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307, Алекс Перейра разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильца нокаутом в четвёртом раунде.