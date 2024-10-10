Тренер Бетербиева: ничего личного по отношению к Биволу, но на кону будут все титулы

Марк Рамзи, тренер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.

«Этот бой очень важен, потому что на кону [будут стоять] все титулы. [В этом поединке] Ничего личного по отношению к Биволу. [Он важен] Из-за своей значимости. Но мы так готовимся ко всем поединкам. Неважно, кто стоял напротив нас. Мы разбирали сильные и слабые стороны соперников, а также делали свою работу.

Все знают, что Дмитрий очень‑очень хорош технически. На меня Бивол производит впечатление машины. Он часто повторяет одно и то же и делает это практически великолепно. В общем, есть кое‑что неудобное, но мы с этим справимся. Как мы собираемся побеждать? Я не буду раскрывать нашу тактику. Всё покажем в субботу», — приводит слова Рамзи пресс-служба Федерации бокса России.