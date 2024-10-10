Катмэн Дмитрия Бивола: чудо, что его бой с Артуром Бетербиевым состоится

Дмитрий Лучников, являющийся катмэном обладателя титула WBA по боксу в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного с чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

«Дима сейчас в каком-то невероятном настрое. Я его помню таким несколько боёв назад, он необычайно лёгкий — шутит, смеётся. И при этом он в фокусе. На последней тренировке он выполнял всю работу самоотверженно. Парни мне сказали, что он в лучшей своей форме за всю карьеру. В предыдущем бою он был пересредоточен. А в этом Дима и собран, и лёгок в общении.

Присутствует ли нервозность у Бивола, несмотря на заявления о том, что это простой бой? Я этот нерв не замечал. Ну какой простой бой… Чудо, что этот поединок состоится. Я до сих пор держу пальцы крестом, чтобы боксёры вышли в ринг», — приводит слова Дмитрия пресс-служба Федерация бокса России.