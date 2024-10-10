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Дмитрий Бивол: Артур — великий чемпион. У него есть мастерство и он проверит мои навыкии

Дмитрий Бивол: Артур — великий чемпион. У него есть мастерство и он проверит мои навыкии
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол отдал дань уважения своему предстоящему сопернику и чемпиону мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуру Бетербиеву.

«Хочу сказать спасибо всем, кто сопровождал меня на протяжении моей карьеры, сопровождает теперь. Вы помогли мне быть здесь. Каждый раз, когда я думаю о своём сопернике, я максимально сосредоточен. Он никогда не проигрывал, он – чемпион. Артур – великий чемпион. Он имеет то, что я хочу – пояса. Но у него не только пояса. У него есть мастерство. И он проверит мои навыки. Мы выясним, кто из нас – лучший боец. В моём лагере и моей голове были мысли, как реализовать план. То, что мы тренируем, происходит в ринге. Мы провели грандиозный лагерь и подготовились ко всем сценариям», — сказал Дмитрий Бивол на пресс-конференции.

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