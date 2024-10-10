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Артур Бетербиев: приготовьтесь к отличному бою. Дмитрий, будь готов!

Артур Бетербиев: приготовьтесь к отличному бою. Дмитрий, будь готов!
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Чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев дал комментарий о предстоящем поединке с чемпионом мира по боксу по версии WBA в полутяжёлом весе соотечественником Дмитрием Биволом.

«Это будет хороший бой, приготовьтесь к отличному бою. Дмитрий, будь готов! И я буду готов тоже», — сказал Артур Бетербиев на пресс-конференции.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя непобеждёнными россиянами состоится 12 октября на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Дмитрий Бивол уважительно высказался в адрес Артура Бетербиева.

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