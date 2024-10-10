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Бивол: победа нокаутом над Зинадом поможет мне подойти к бою с Артуром в лучшем состоянии

Бивол: победа нокаутом над Зинадом поможет мне подойти к бою с Артуром в лучшем состоянии
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Чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжёлом дивизионе россиянин Дмитрий Бивол считает, что ему нужна была победа нокаутом в бою с ливийцем Маликом Зинадом. По мнению Дмитрия, она поможет ему стать лучше перед поединком с чемпионом мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Я другой. Другое имя, другое лицо, другие навыки. Очень рад, что смог провести бой с Зинадом летом. Мне был нужен этот бой. И этот нокаут. Он поможет мне подойти к поединку в лучшем состоянии», — сказал Дмитрий Бивол на пресс-конференции.

Ранее Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели напряжённую битву взглядов.

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