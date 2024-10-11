Джейк Пол: на 1000% уверен, что я побил бы Алекса Перейру. Раунтри показал его дыры

Известный американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол считает, что победил бы действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейру.

«На 1000% уверен, что я побил бы Алекса. Халил Раунтри показал его дыры, он потряс его. Перейре не нравятся удары по корпусу. Да, в ММА Алекс оторвал бы мне голову, но бокс – совершенно другой вид спорта по темпу и стилю.

У него есть слабые стороны. Раунтри потряс его, пару раз пробил по корпусу, однако не стал доводить дело до конца. Так что, если уж на то пошло, этот бой показал мне, что да, Алекс Перейра великолепен. Но я знаю, что победил бы его в боксёрском поединке. Хотел бы, чтобы это произошло. На него оказывается давление. Если он найдёт способ уйти из UFC, мы бы с ним договорились», — приводит слова Пола портал MMA Mania.