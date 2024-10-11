Конор Макгрегор встретился с Майком Тайсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фотографию с прославленным американским боксёром Майком Тайсоном. Ирландец передал ему пояс кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), совладельцем которой он является.

«Леди и джентльмены, Bare Knuckle Майк Тайсон. Невероятно», — подписал фото Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Макгрегор на данный момент принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В активе Тайсона 56 поединке, 50 из которых он выиграл, а в шести победа досталась его соперникам.

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