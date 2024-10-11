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Джейк Пол рассказал, что задумывался о том, чтобы покончить с собой

Джейк Пол рассказал, что задумывался о том, чтобы покончить с собой
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27-летний популярный спортивный блогер и боксёр-профессионал Джейк Пол рассказал о том, что задумывался о самоубийстве несколько лет назад из-за трудного периода в жизни.

«У меня был целый план. Это чёртово безумие… Я попал в эти жернова ненависти к Логану [Полу] из-за той чёртовой поездки в этот лес (скандальная поездка Логана Пола в «Лес самоубийц» в Японии в 2017 году. — Прим. «Чемпионата»).

Это была действительно ужасная ситуация. История с лесом, по сути, разрушила мою карьеру и доход. Я потерял около $ 30 млн на сделках. Была одна сделка на розничную торговлю стоимостью $ 15 млн, которая развалилась. Они смогли выйти из этого благодаря пункту о морали.

И вот я: денег нет, ненавижу себя, а весь мир меня ненавидит. Ушёл в запой. Я в депрессии, и у меня плохие отношения и с родителями, и с Логаном. Я просто чувствовал себя неправильным в жизни, судя по всем картам, которые мне раздали. Это было отвратительно. Всю свою жизнь я просто старался творить добро, и вот я здесь с тем, что казалось ничем. Но я нашёл в себе силы и понял, что не позволю им победить меня. И бокс — лучший выход из ситуации», — приводит слова Пола издание MMAJunkie.

Ранее Джейк бросил пари Майку Тайсону из-за их боя 15 ноября.

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