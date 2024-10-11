«Ты слишком много болтаешь». Бетербиев вызвал на бой промоутера Бивола

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев в шутку согласился на бой с Эдди Хирном – промоутером чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола. Забавный инцидент произошёл во время пресс-конференции. Ранее Хирн не раз пытался раззадорить Бетербиева, говоря, что он мог бы быть более активным в медийном плане. Ведущий пресс-конференции поинтересовался у Артура, не хочет ли побить Эдди.

Бетербиев. Хочешь, чтобы я побил Эдди?

Хирн. На мой счёт не беспокойся. Так или иначе, но сперва тебе нужно пройти Бивола.

Бетербиев. Почему ты так себя ведёшь?

Хирн. Когда Дмитрий расправится с тобой, ты для меня станешь лёгкой работой.

Бетербиев. Мне не обязательно сначала закрывать вопрос с ним. С ним я всё решу завтра. А с тобой можно и сегодня.

Хирн. Завтра не бой, а взвешивание.

Бетербиев. Может, уже и сегодня. Но ты слишком много болтаешь.

Хирн. Такая у меня работа. Тебе тоже не мешало бы попробовать…

Бой между Бетербиевым и Биволом состоится завтра, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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