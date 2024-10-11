Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты слишком много болтаешь». Бетербиев вызвал на бой промоутера Бивола

«Ты слишком много болтаешь». Бетербиев вызвал на бой промоутера Бивола
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев в шутку согласился на бой с Эдди Хирном – промоутером чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола. Забавный инцидент произошёл во время пресс-конференции. Ранее Хирн не раз пытался раззадорить Бетербиева, говоря, что он мог бы быть более активным в медийном плане. Ведущий пресс-конференции поинтересовался у Артура, не хочет ли побить Эдди.

Бетербиев. Хочешь, чтобы я побил Эдди?

Хирн. На мой счёт не беспокойся. Так или иначе, но сперва тебе нужно пройти Бивола.

Бетербиев. Почему ты так себя ведёшь?

Хирн. Когда Дмитрий расправится с тобой, ты для меня станешь лёгкой работой.

Бетербиев. Мне не обязательно сначала закрывать вопрос с ним. С ним я всё решу завтра. А с тобой можно и сегодня.

Хирн. Завтра не бой, а взвешивание.

Бетербиев. Может, уже и сегодня. Но ты слишком много болтаешь.

Хирн. Такая у меня работа. Тебе тоже не мешало бы попробовать…

Бой между Бетербиевым и Биволом состоится завтра, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Материалы по теме
Пресс-конференция: Бетербиев ругался с командой Бивола! Бой ближе, напряжение растёт
Live
Пресс-конференция: Бетербиев ругался с командой Бивола! Бой ближе, напряжение растёт

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android