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Гонорар Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за бой 12 октября 2024

Гонорар Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за бой 12 октября 2024 года
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12 октября на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя непобеждёнными россиянами — 39-летним Артуром Бетербиевым и 33-летним Дмитрием Биволом. Стал известен гонорар, который получат атлеты.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что гарантированный гонорар каждого из участников составит $ 10 млн. Такая сумма станет рекордной для каждого из боксёров, поскольку до этого поединка самым крупным заработком Дмитрия была сумма в $ 5 млн, в то время как у Бетербиева наиболее крупный гонорар составил $ 2,115 млн.

В последнем поединке Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада, а Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
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