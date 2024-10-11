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«Нравится мне одно правило». Бетербиев высказался о подходе перед боем с Биволом

«Нравится мне одно правило». Бетербиев высказался о подходе перед боем с Биволом
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Чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о своём профессиональном подходе.

«Нравится мне одно правило: меньше слов, больше дела», — написал Бетербиев.

Напомним, уже завтра, 12 октября, Бетербиев проведёт поединок с соотечественником чемпионом WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Противостояние состоится в рамках большого вечера профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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