Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму

Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал, как работает на беговой дорожке.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

В настоящий момент Чимаев готовится к поединку с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Их поединок состоится 26 октября на турнире UFC 308. Спортивное мероприятие пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

В общей сложности на счету Чимаева 13 побед в 13 боях в смешанных единоборствах (шесть были добыты нокаутом). В активе Уиттакера 26 побед при семи поражениях.

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