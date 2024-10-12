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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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Сегодня, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, в главном поединке которого встретятся два непобеждённых россиянина — Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

В Российской Федерации бой можно будет посмотреть на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира. Кроме того, эфир спортивного мероприятия будут показывать платформы DAZN и TNT Sports.

Начало турнира запланировано на 18:00 по московскому времени. Бетербиев и Бивол выйдут в ринг ориентировочно около полуночи.

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