Официальная церемония взвешивания Бивола и Бетербиева начнётся в 21:00 мск

Завтра, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Сегодня, 11 октября, пройдёт официальная церемония взвешивания спортсменов. Она начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт её онлайн-трансляцию.

В общей сложности Бивол за время профессиональной карьеры принял участие в 23 поединках, в которых одержал 23 победы (12 из которых нокаутом). Бетербиев выступил в 20 боях, в которых добыл 20 побед (все нокаутом).

Бивол и Бетербиев показали актуальную форму за пять дней до боя: