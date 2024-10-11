В Бишкеке убит судья федерации бокса, экс-тренер сборной получил ранение

В столице Крыгзыстана Бишкеке произошла перестрелка, в ходе которой был убит судья экстра-класса Международной ассоциации бокса Мукаш Ырсалиев и получил тяжёлое ранение бывший тренер национальной команды по боксу Жылдызбек Ниязалиев.

«В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий установлено, что Ырзалиев, приехав к месту работы Ниязалиева, предъявил свои претензии. В последующем Ырзалиев преднамеренно произвёл выстрел из охотничьего ружья „Сайга“, зарегистрированного на него, в брюшную полость Ниязалиева. После этого нападавший выстрелил в ногу находившегося там же гражданина С. Э., который вступил в борьбу, убирая направленное на него ружьё. В ходе борьбы произошёл случайный выстрел в голову нападавшего Ырзалиева, от чего последний скончался не месте», – сообщила пресс-служба МВД Кырзыгстана.

По данным следствия, конфликт произошёл из-за финансовых разногласий.

«Пуля попала в лёгкие и печень. Потерял два литра крови. Сейчас медики в срочном порядке взяли его на операцию. Вся помощь оказывается», – сказал премьер-министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев про состояние экс-тренера Ниязалиева.