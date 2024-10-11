Эдди Хирн оценил вероятность нокаута в поединке Бивола и Бетербиева

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, поделился мнением о шансах своего клиента победить чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева нокаутом. Спортсмены сразятся завтра, 12 октября.

«Думаю, Бивол способен потрясти Бетербиева. Нокаут? Да, такая вероятность есть. Как мне кажется, Бетербиев порой действует очень предсказуемо. С каждым раундом он может становиться всё более читаемым. Думаю, у Дмитрия получится просчитывать его ходы. Тем не менее Биволу придётся выдержать мощь Артура и его давление», — сказал Хирн на пресс-конференции.

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