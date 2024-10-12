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Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 12 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет противостояние двух не знающих поражений россиян — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Боксёры поспорят за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

В России поединок Бивола и Бетербиева можно будет посмотреть на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его основные события. Кроме того, эфир турнира будут показывать платформы DAZN и TNT Sports.

Турнир начнётся в 18:00 мск. Бетербиев и Бивол выйдут в ринг примерно в полночь.

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Главные титульные победы Бивола и Бетербиева:

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