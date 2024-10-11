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Дана Уайт сделал жёсткое заявление о кандидате в президенты США Камале Харрис

Дана Уайт сделал жёсткое заявление о кандидате в президенты США Камале Харрис
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Глава промоушена UFC Дана Уайт разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где жёстко высказался о кандидате в президенты США от Демократической партии Камале Харрис.

«Я не люблю публиковать много политического контента, но её недавнее выступление должно напугать всех. Она является действующим вице-президентом и баллотируется на пост президента Соединённых Штатов. Она не способна составить предложение без телесуфлёра, и даже она, как мне кажется, понимает, что зашла в тупик. Эти выборы очень важны, и её недавнее выступление, как и другие, где она пытается ответить на вопросы, должно напугать вас до смерти», — написал Уайт.

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