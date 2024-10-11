Стали известны ещё 15 бойцов, покинувших UFC

Сегодня стало известно, что к покинувшим промоушен Даны Уайта Ultimate Fighting Championiship (UFC) 8 октября Карлу Уильямсу, Овинсу Сен-Прё и Клейдсон Родригес присоединилось ещё 15 бойцов.
Список 15 покинувших промоушен бойцов:
1. Христос Ягос (6-8).
2. Даниэлль Вульф (0-1).
3. Янис Гемури (0-2).
4. Ярис Даньо (1-1-1).
5. Ти-Джей Браун (3-5).
6. Блейк Билдер (1-2).
7. Брайан Келехер (8-9).
8. Герберт Бёрнс (2-4).
9. Рики Гленн (4-6-1).
10. Ярно Эрренс (1-3).
11. Бриана Фортино (1-1).
12. Виктория Леонардо (1-4).
13. Кайнан Крушевски (0-2).
14. Да Вун Джунг (4-4).
15. Виктор Альтамирано (2-4).
Ранее российский кикбоксёр и одновременно тайский боксёр, экс-чемпион Glory Артём Вахитов победил нокаутом на претендентском турнире Даны Уайта и подписал контракт с UFC.