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Конор Макгрегор высказался о списке бойцов для следующего поединка

Конор Макгрегор высказался о списке бойцов для следующего поединка
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор признался, что по-прежнему хочет провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Ранее их бой сорвался после того, как ирландец травмировал палец на ноге. Однако, по словам Конора, у него уже есть список из нескольких имён. При этом ирландец не стал их раскрывать.

«Я бы хотел сразиться с Майклом Чендлером. У нас есть некоторые разногласия, и они ещё не решены. У него уже запланирован бой. Что же касается меня, то свой поединок я хотел бы провести до того, как он восстановится. На данный момент есть список из нескольких имён», — сказал Макгрегор в эфире The Schmo.

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