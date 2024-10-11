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Майкл Чендлер обратился к Конору Макгрегору

Майкл Чендлер обратился к Конору Макгрегору
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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Майкл Чендлер отреагировал на недавние слова ирландца Конора Макгрегора. Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что по-прежнему сохраняет желание провести поединок с Чендлером, при этом добавив, что в списке его потенциальных соперников есть несколько имён.

«Я бы хотел сразиться с Майклом Чендлером. У нас есть некоторые разногласия, и они ещё не решены», — говорил Конор.

«Мы решим это незаконченное дело», – ответил Чендлер.

Чендлер и Макгрегор должны были сразиться на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец.

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