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Конор Макгрегор назвал величайшего бойца UFC на данный момент

Конор Макгрегор назвал величайшего бойца UFC на данный момент
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Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о лучшем бойце вне зависимости от весовой категории на данный момент. Как считает Макгрегор, таковым является обладатель титула в полутяжёлом дивизионе Алекс Перейра, представляющий Бразилию.

«2024-й был годом Алекса Перейры. Никто не может этого отрицать. И, знаете, если исходить из этого, если забыть о поясах, забыть обо всём остальном, то в этом году у него четыре боя и четыре нокаута. Я бы поставил Алекса на первое место», — сказал Макгрегор на канале The Schmo в YouTube.

В активе Перейры 12 побед при двух поражениях.

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