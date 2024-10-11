Легендарный Майк Тайсон назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Биволом

58-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории Майк Тайсон назвал своего фаворита в поединке двух непобеждённых россиян — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Я предвзят, нечестно задавать мне этот вопрос. Просто думаю, что Бетербиев выйдет победителем из этого боя. Я его большой поклонник», — приводит слова Тайсона издание SecondsOut.

12 октября на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Биволом и Бетербиевым.

У Майка Тайсона запланирован поединок против Джейка Пола 15 ноября.