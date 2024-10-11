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Легендарный Майк Тайсон назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Биволом

Легендарный Майк Тайсон назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Биволом
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58-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории Майк Тайсон назвал своего фаворита в поединке двух непобеждённых россиян — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Я предвзят, нечестно задавать мне этот вопрос. Просто думаю, что Бетербиев выйдет победителем из этого боя. Я его большой поклонник», — приводит слова Тайсона издание SecondsOut.

12 октября на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Биволом и Бетербиевым.

У Майка Тайсона запланирован поединок против Джейка Пола 15 ноября.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
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