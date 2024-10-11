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Умар Нурмагомедов высказался о сроках следующего боя в UFC, упомянув Двалишвили

Умар Нурмагомедов высказался о сроках следующего боя в UFC, упомянув Двалишвили
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, высказался о своём следующем поединке в промоушене Даны Уайта.

«Если Мераб Двалишвили намерен избегать меня, я не буду его ждать. Я буду драться с любым, кого предложит UFC до Рамадана», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Мераб Двалишвили является чемпионом UFC в легчайшем весе. Умар занимает второе место в дивизионе. В последнем бою, который проходил в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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