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Хрюнов выразил мнение, что травма Бетербиева может повлиять на бой с Биволом

Хрюнов выразил мнение, что травма Бетербиева может повлиять на бой с Биволом
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57-летний российский спортивный менеджер, промоутер, организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов высказался по поводу травмы Артура Бетербиева и о её влиянии на поединок с Дмитрием Биволом.

«Могут ли повлиять на боксёров внешние факторы? Скорее, травма Бетербиева. А бывшую жену Бивола даже не хотел бы обсуждать и что-то о ней говорить», — сказал Хрюнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

12 октября на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими непобеждёнными боксёрами — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
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