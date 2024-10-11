Хрюнов выразил мнение, что травма Бетербиева может повлиять на бой с Биволом

57-летний российский спортивный менеджер, промоутер, организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов высказался по поводу травмы Артура Бетербиева и о её влиянии на поединок с Дмитрием Биволом.

«Могут ли повлиять на боксёров внешние факторы? Скорее, травма Бетербиева. А бывшую жену Бивола даже не хотел бы обсуждать и что-то о ней говорить», — сказал Хрюнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

12 октября на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими непобеждёнными боксёрами — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.