«Двалишвили делал то же самое — и он чемпион». Баутиста — о поединке с Альдо на UFC 307

31-летний американский боец смешанных единоборств Марио Баутиста объяснил, почему звёздный спортсмен Жозе Альдо сам виноват в провальном поединке между ними, прошедшем в ночь на 6 октября на турнире UFC 307. Напомним, многие поклонники оказались не согласны с решением судей присвоить победу Баутисте.

«Мераб сделал то же самое. Вероятно, он держал его у клетки в 2022 году дольше, чем я, а теперь посмотрите на него. Двалишвили чемпион. Альдо сделал то же самое против Марлона Веры. Жозе начал проигрывать в первом раунде, а затем сбил Марлона и оставался на спине весь второй раунд и весь третий раунд, и всем было наплевать на это. Так вот в чём дело: это просто лицемерие и двойные стандарты для некоторых из этих членов Зала славы и любимцев фанатов.

Лично я просто хотел, чтобы Альдо продолжал сражаться. Чтобы он вырвался из клинча, использовал эту энергию, чтобы выбраться… Я просто не думал, что он собирается оставаться в таком положении. У него была куча шансов уйти от борьбы у клетки и сражаться, но он этого не делал», — приводит слова Баутисты издание MMAJunkie.

Ранее Баутиста грубо ответил Макгрегору по поводу своей победы над Альдо.