Владимир Хрюнов дал прогноз на бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о предстоящем поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Российские боксёры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

«Во-первых, скажу, что я счастлив. Это торжество и первый случай в истории мирового бокса, когда бой за абсолютное чемпионство проходит между двумя россиянами. Огромное событие. Это удостоверяет нас в правильности курса российского бокса и Международной ассоциации бокса. Это прекрасный бой, давайте отнесёмся к нему, как к финалу чемпионата СССР. Два наших лучших воина проведут бой, на который будет смотреть весь мир. Ну а что касается того, кто победит, у меня есть персональные симпатии к Артуру Бетербиеву, поэтому прогноз будет необъективен — я бы хотел, чтобы победил он», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бивол и Бетербиев показали актуальную форму за пять дней до боя: