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Брэдли указал просчёт Бивола в бою с Канело, которого надо избежать с Бетербиевым

Брэдли указал просчёт Бивола в бою с Канело, которого надо избежать с Бетербиевым
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Тимоти Брэдли поделился мнением о предстоящем поединке между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой пройдёт 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Биволу не нужно полагаться только на ноги. Он не может бегать всю ночь. Ведь Бетербиев будет давить. Он постоянно будет рядом. Мне кажется, Биволу придётся идти в клинч. Это тоже часть бокса. В таких случаях удаётся сбить ритм соперника. Бивол хорошо с этим справляется.

Думаю, определяющими факторами будут IQ Бивола, прямые удары и способность контролировать дистанцию. Но есть один момент, который меня беспокоит. Я имею в виду работу Бивола возле канатов. Иногда он там застаивается. Так было в поединке с Альваресом. Причём уже на старте боя. Бетербиеву давать такую возможность нельзя», — сказал Брэдли на канале Sean Zittel в YouTube.

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