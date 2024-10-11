Определились семь чемпионов России по боксу

Стали известны имена чемпионов России по боксу в семи весовых категориях. Соревнования проходили в Иркутске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами противостояний.
В весе до 48 кг победителем стал Володя Мнацаканян. В решающем противостоянии он одолел Павла Васильева.
В весе до 54 кг чемпионом стал Максим Кузнецов. В решающем поединке он нанёс поражение Денису Пальшину.
Константин Опольский был сильнее Никиты Космана в категории до 60 кг.
Евгений Кооль одержал победу в бою с Егором Козорезовым в весе 67 кг.
Егор Шапочанский одолел Исмаила Муцольгова в весовой категории до 75 кг.
Дмитрий Карманов (86 кг) победил Тимура Гамзатова.
Давид Суров был сильнее Святослава Тетерина в весовой категории свыше 92 кг.