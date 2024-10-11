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«Не нужно продавать душу за деньги». Тимофей Цзю — о саудовских инвестициях в боксе

«Не нужно продавать душу за деньги». Тимофей Цзю — о саудовских инвестициях в боксе
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Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю перед своим титульным боем 19 октября против нынешнего обладателя пояса Бахрама Муртазалиева заявил, что приход в бокс финансовых вложений со стороны Саудовской Аравии не повлиял на него.

«Не надо продавать душу, как говорится, за деньги. Я бы хотел драться в Саудовской Аравии. Я думаю, что это прежде всего развивающаяся страна. Но для меня, молодого парня и любителя бокса, Америка находится там, где она есть. Я вырос, наблюдая за большими боями здесь, и моей мечтой всегда было выступить в США и испытать всё это», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.

Ранее председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, почему не захотел работать с Тимофеем.

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