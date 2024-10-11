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Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева
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Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе британец Клинтон Вудс поделился мнением о предстоящем поединке между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

«Бивол – классический европейский боксёр. Он держит руки высоко поднятыми, обладает хорошей защитой и здорово работает ногами. У Артура есть сокрушительный удар. Честно говоря, выглядит довольно устрашающе. Чем больше я думаю об этом поединке, тем больше склоняюсь к Биволу. Почему? Я просто придерживаюсь старого выражения: «Хороший боксёр всегда победит хорошего панчера». Я бы поставил на Бивола», — приводит слова Вудса SportsBoom.

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