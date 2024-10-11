Линдон Артур оставил прогноз на бой Бивол — Бетербиев

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе британец Линдон Артур дал свой прогноз на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, который возглавит боксёрский вечер 12 октября в Саудовской Аравии.

«Мне довелось побывать в ринге и с Дмитрием, и с Артуром. С Биволом у нас был официальный бой, а с Бетербиевым мне довелось провести спарринги. Знаю, что спарринги и полноценные бои — это разные вещи, но всё же я могу провести какое-то сравнение.

Я ожидал, что у Бивола удар посильнее, если честно, а в нашем бою у меня даже неплохо получалось уходить от его атак, которых, мне казалось, будет сложно избежать. Что касается Бетербиева, то у него действительно тяжёлые кулаки, и я это чувствовал на себе во время спаррингов.

Даю прогноз на победу Бетербиева, но Бивола не стоит списывать со счетов, потому что он способен переработать Артура на протяжении всех 12 раундов в одном темпе. Однако я не верю, что Бетербиев состарится в один вечер и не сможет выдержать темп Бивола», — сказал Линдон Артур в своём интервью на YouTube-канале Pro Boxing Fans.