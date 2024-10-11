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Конор Макгрегор вызвал Артура Бетербиева подраться на голых кулаках

Конор Макгрегор вызвал Артура Бетербиева подраться на голых кулаках
Конор Макгрегор
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Звёздный боец UFC, экс-чемпион данной организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой на голых кулаках против российского нокаутёра, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«После того как состоится этот бой [Бивол vs Бетербиев], снимаем перчатки и идём на BKFC [бои на голых кулаках]! Три титульных боя в один вечер, только на DAZN! Всё то же самое, только без перчаток!» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) под фото, где изображены он и Артур Бетербиев.

Напомним, Бетербиев уже завтра, 12 октября, в Саудовской Аравии проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира против обладателя титулов WBA Super и IBO Дмитрия Бивола.

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