Конор Макгрегор вызвал Артура Бетербиева подраться на голых кулаках

Звёздный боец UFC, экс-чемпион данной организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой на голых кулаках против российского нокаутёра, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева.

«После того как состоится этот бой [Бивол vs Бетербиев], снимаем перчатки и идём на BKFC [бои на голых кулаках]! Три титульных боя в один вечер, только на DAZN! Всё то же самое, только без перчаток!» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) под фото, где изображены он и Артур Бетербиев.

Напомним, Бетербиев уже завтра, 12 октября, в Саудовской Аравии проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира против обладателя титулов WBA Super и IBO Дмитрия Бивола.