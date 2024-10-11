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Бывший чемпион мира: Бивол нокаутирует Бетербиева

Бывший чемпион мира: Бивол нокаутирует Бетербиева
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора считает, что обладатель титулов WBA Super и IBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол способен одержать победу нокаутом над чемпионом WBC, IBF и WBO в этом весе Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Прошлый раз бой был отменён из-за травмы Бетербиева. Поэтому я скажу так: если у тебя начинаются проблемы с коленями, то тут можно смело брать и заканчивать карьеру. Поэтому мой прогноз — досрочная победа Бивола. Сначала я думал, что Бивол победит судейским решением, но теперь, когда внимательно изучил все моменты и обратил внимание на то, как Бивол включается в своих атаках, то думаю, всю дистанцию бой не продлится», — сказал Мора на YouTube-подкасте известного обозревателя Криса Мэнникса.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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