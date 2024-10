Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 244

Сегодня, 11 октября в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 244, где главным событием шоу станет бой в наилегчайшем весе между американцем Брендоном Ройвелом и японцем Тацуро Тайрой.

Оба бойца главного поединка вечера успешно уложились в лимит допустимого веса, показав отметку в 56,93 кг.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех остальных участников турнира (вес указан в фунтах):

Ю Йонг Парк (185.5) vs Брэд Таварес (185)

Джаред Гуден (170,5) vs Чиди Нджокуани (170,5)

Грант Доусон (156) vs Рафа Гарсия (154,5)

Алекс Мороно (170,5) vs Даниэль Родригес (170)

Абдул Разак Альхассан (186) vs Джош Фремд (186)

Предварительный кард

Рамазонбек Темиров (125,5) vs Си Джей Вергара (126)

Джонатан Пирс (145) vs Пэт Сабатини (145)

Темба Горимбо (170,5) vs Нико Прайс (170,5)

Шон Шараф (241) vs Джуниор Тафа (241)

Кори Маккенна (115) vs Джулиа Поластри (115)

Дэн Аргета (135) vs Коди Хэддон (135)

Клейтон Карпентер (125,5) vs Лукас Рочи (125,5)