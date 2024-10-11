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Джермалл Чарло вернётся на ринг 14 декабря в США

Джермалл Чарло вернётся на ринг 14 декабря в США
Джермалл Чарло
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Экс-чемпион мира в среднем весе американец Джермалл Чарло вернётся на ринг 14 декабря в Хьюстоне (США), где сразится с соотечественником Томасом Ламанной в андеркарде мегафайта между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем. Об этом сообщает Sugarbertboxing.

Напомним, Чарло свой последний бой проводил в ноябре 2023 года, где он победил единогласным решением судей Хосе Бенавидеса-младшего. На счету Джермалла на данный момент 33 проведённых поединка, и во всех он одержал победы (22 досрочно).

Что касается Ламанны, то он предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и одержал там победу нокаутом в третьем раунде над Хуаном Карлосом Абреу.

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