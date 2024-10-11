Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол прошли взвешивание
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Сегодня, 11 октября в Саудовской Аравии состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса, где главным событием шоу станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между обладателем титулов WBA Super и IBO россиянином Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, IBF и WBO в этом дивизионе, его соотечественником Артуром Бетербиевым.
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
Оба боксёра успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:
Артур Бетербиев — 78,9 кг;
Дмитрий Бивол — 79,3 кг.
По итогам этого поединка определится первый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).
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