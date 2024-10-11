Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол прошли взвешивание

Сегодня, 11 октября в Саудовской Аравии состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса, где главным событием шоу станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между обладателем титулов WBA Super и IBO россиянином Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, IBF и WBO в этом дивизионе, его соотечественником Артуром Бетербиевым.

Оба боксёра успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Артур Бетербиев — 78,9 кг;

Дмитрий Бивол — 79,3 кг.

По итогам этого поединка определится первый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).